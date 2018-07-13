В Кремле рассказали о программе саммита Путина и Трампа

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Центральной темой встречи американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина станут состояние и перспективы развития отношений США и России, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, цель мероприятия – начало исправления негативной ситуации в международных делах, сообщает "Российская газета". Стороны должны восстановить "более-менее приемлемый уровень доверия" и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству. Речь идет в том числе о поддержании международной безопасности, борьбе с международным терроризмом, совместной работе по урегулированию региональных конфликтных ситуаций.

Сирийский кризис также планируется обсудить. Ушаков добавил, что на повестке ситуации в Корее и на Украине.

"Экономическая сфера, как нам думается, могла бы быть обсуждена, тем более, что Трамп – успешный бизнесмен и знает, как вести дела в сфере экономики", – отметил он. Ушаков подчеркнул, что уровень торгово-экономических взаимоотношений крайне низок. "У нас есть конкретные предложения, и о них наш президент расскажет Трампу", – пояснил Ушаков.

В число ключевых тем входит энергетика. Россию беспокоит позиция США касательно "Северного потока – 2". По мнению РФ, она не является конструктивной и противоречит правилам торговли. "Вопрос идет о свободе экономической конкуренции. Места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех", – считает Ушаков.

Возможно обсуждение российского вмешательства в избирательный процесс. Помощник главы государства заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние процессы США.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, она начнется в 13:00 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. На них будут присутствовать и некоторые члены делегаций. Предусмотрена совместная пресс-конференция.

В составе американской делегации ожидаются госсекретарь и ближайшие сотрудники американского лидера по Белому дому. С российской стороны в Хельсинки прибудут Сергей Лавров, Юрий Ушаков и некоторые эксперты.