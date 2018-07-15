Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

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Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Борт приземлился в 20:40. В Финляндию Трамп вместе с женой Меланьей прилетел из Великобритании. По прибытии в Хельсинки он отправился в отель Hilton Kalastajantorppa на берегу Финского залива.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 16 июля. Предполагается, что она может продлиться три часа. Переговоры начнутся с беседы в присутствии переводчиков, затем они пройдут в формате рабочего завтрака. Предусмотрена совместная пресс-конференция.

Трамп и Путин должны обсудить ситуацию в Корее, на Украине и в Сирии. Ожидается, что они затронут тему "Северного потока – 2", а также борьбы с терроризмом. США планируют поднять вопрос российского "вмешательства" в избирательный процесс.