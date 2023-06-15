12:12Политика
Джонсона обвинили во лжи депутатам парламента по поводу скандала с вечеринками
Фото: ТАСС/ЕРА/TOLGA AKMEN
Бывший глава британского правительства Борис Джонсон намеренно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад комитета по привилегиям британского парламента.
"Не существует прецедентов того, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении палаты в заблуждение. Он ввел палату в заблуждение по вопросу, имеющему огромное значение как для нее, так и для общественности, и делал это неоднократно. Он также отклонил наше предложение пересмотреть свои утверждения о том, что он говорил палате общин правду", – говорится в тексте документа.
Авторы отмечают, что Джонсон также препятствовал проведению расследования инцидента. В докладе поступок называют особенно серьезным, поскольку политик совершил его в должности премьер-министра.
Джонсон в свою очередь обвинил комитет во лжи, лицемерии и предвзятости. По его словам, доклад стал очередным этапом долгой кампании, направленной против экс-премьера, целью которой является его "политическое убийство".
Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотленд-ярд.
Ранее Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента. Причиной стало расследование по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса, предположили журналисты.
Уход Джонсона из британского парламента закрывает для него возможность вернуться на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
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