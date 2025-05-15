Посольство РФ сообщило об отслеживании ситуации с арестованными в Египте россиянами

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Сотрудники посольства России постоянно отслеживают ситуацию с арестованными в Египте россиянами и содействуют их скорейшему вызволению. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным телеграм-каналов, граждан России, Узбекистана и Казахстана стали массово задерживать в Египте. Как рассказали местные жители, люди неделями не могут найти своих родственников, которых якобы силой забирают из домов и с улиц.

Задержанные в Каире студенты заявили, что правоохранители караулят их около образовательных учреждений, задерживают и депортируют. Также, уточнили местные жители, при задержании у граждан отбирают и не возвращают личные вещи.

Один из депортированных студентов сказал, что его задержали, когда он шел на молитву. Его увезли, несмотря на то что он показал документы, которые подтверждают его обучение в вузе. Молодому человеку якобы не давали еду и воду, не отпускали в туалет, а спать ему приходилось на полу. По данным СМИ, задержанных связывали по двое или трое, а затем якобы вымогали деньги.

В российском посольстве пояснили, что правоохранительные органы Египта регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории государства иностранцев, в том числе студентов местных религиозных учебных заведений. После досмотра и установления личности задержанных, которые не вызывают подозрений, обычно отпускают.

Представители российского дипведомства отметили, что с пониманием относятся к принимаемым египетскими властями мерам безопасности и находятся с ними в тесном контакте для обеспечения соблюдения прав граждан РФ.

Ранее стало известно, что 66-летний российский турист Вячеслав Слепнев не может покинуть египетскую больницу из-за долгов в размере двух миллионов рублей. По словам его супруги Галины Кирсановой, после прилета в страну у мужчины начались проблемы со здоровьем. Согласно документам из госпиталя, у Слепнева диагностирован воспалительный процесс в печени и отказывают почки.

Медучреждение выставило счет на 26 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей. – Прим. ред.), из которых семья смогла покрыть лишь шесть тысяч.

