Глава МИД Лавров: Запад хочет использовать временное перемирие для перевооружения Украины

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Запад планирует использовать переговоры о прекращении огня для того, чтобы перевооружить Украину и продолжить боевые действия. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба, напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, когда того спросили о перспективах переговоров. Глава МИД отметил, что французский лидер, по сути, подтвердил позицию Запада: формально поддерживая переговоры, делать ставку на перемирие, чтобы Украина могла подготовиться и вести диалог с позиции силы.

"Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие", – сказал политик.

Министр также напомнил, что США ранее поддержали инициативу Владимира Путина о переговорах.

Ранее Лавров назвал разворачивающуюся ситуацию в Стамбуле вокруг переговоров интригой. Глава МИД отметил, что в настоящее время Украина у всех находится на слуху, а события в Турции происходят буквально "в эти часы и минуты". Кроме того, никто не может гарантировать, что переговоры пройдут без проблем.

Встреча России и Украины состоится в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Продолжительность переговоров определит их ход.

От Москвы на переговорах будут присутствовать помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет присутствовать на встрече. Он добавил, что у российского лидера в этот день запланированы рабочие встречи.