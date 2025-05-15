Трамп заявил, что Украина забрала у Байдена 350 млрд долларов

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене получила от США 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто "забрала конфету у ребенка". Об этом сообщает ТАСС.

"Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, потому что это должно прекратиться", – сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов Соединенных Штатов и Катара в Дохе.

По словам американского лидера, деньги были выданы без какой-либо отчетности. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории, подчеркнул Трамп.

"Каждый раз, когда он (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов", – отметил глава Штатов и добавил, что нынешняя администрация страны придерживается "более жесткого подхода".

Ранее Трамп назвал немыслимыми траты США на Украину. Он указал, что у Вашингтона не было никакой безопасности, а Киеву выдали средства, "ничем не обеспеченные".

При этом СМИ писали, что в Соединенных Штатах фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны одобренные Байденом ресурсы, утверждали журналисты.