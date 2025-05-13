NI: разрыв произошел в отношениях Украины и США из-за стратегии Зеленского

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Команда президента Украины Владимира Зеленского не смогла сменить стратегию в отношениях с США, что привело к разрыву. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал The National Interest.

Как отметило издание, Киев не может использовать один и тот же подход к действующему американскому лидеру Дональду Трампу и бывшему главе Белого дома Джо Байдену.

В материале указано, что отношения между Украиной и США стали ухудшаться после скандалов в феврале 2025 года. Требования украинских властей могли действовать на Байдена, однако с Трампом такой подход приведет к конфликтам и недопониманию, пояснили журналисты.

По данным журнала, Трамп также не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого президентского срока. Негативно на восприятие Украины в Соединенных Штатах повлияли и попытки администрации украинского лидера попасть в любой американский политический спор или дискуссию, говорится в публикации.

Вашингтон предоставил Киеву около 350 миллиардов долларов, что стало немыслимо, заявил ранее глава США. С его слов, у Штатов не было никакой безопасности, Украине выдавали средства, "ничем не обеспеченные". Более того, при Байдене деньги для Киева "выбрасывали в окно", подчеркнул Трамп.