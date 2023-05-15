Представители ЛНР в СЦКК подтвердили удар британскими ракетами по Луганску

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК) подтвердило применение украинскими войсками британских ракет Storm Shadow при обстреле Луганска. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства.

"15 мая 2023 года в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и 2 легковых автомобиля", – указано в уведомлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по территории бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. На месте прилетов обнаружили обломки ракеты иностранного производства.

До этого бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал о двух прилетах со стороны ВСУ в районе городского автовокзала.

ВСУ выпустили три ракеты Storm Shadow по ЛНР