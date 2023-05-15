ВСУ ударили в район бывшего авиационного училища в Луганске

Фото: телеграм-канал "ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС"

Украинские военные нанесли удар по территории в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время место прилета оцеплено, там работают экстренные службы и правоохранительные органы. Отмечается, что вблизи образовательного учреждения расположены жилые дома и школа.

До этого бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал о двух прилетах со стороны ВСУ в районе автовокзала в Луганске.

12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Как позже объяснял врио главы ЛНР, они стали результатом удара ВСУ, направленного на запугивание местных жителей.

В результате обстрела пострадали шестеро детей. Также травмы получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.



Шестеро детей пострадали в результате обстрела Луганска украинскими военными