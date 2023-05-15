Россия ударила по артиллерии НАТО на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удары по артиллерии НАТО на Украине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на колумниста Forbes Крэйга Хупера.

"Уровень потерь Украины ужасен. Из примерно 152 больших буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, которые "официально" прибыли в Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", – указал автор.

По словам журналиста, в результате российских ударов также были выбиты из строя от 18 до 21% британских артиллерийских систем AHS Krab и американских М109.

Ранее сообщалось, что российские бойцы сожгли первый немецкий танк Leopard в районе Донецка. Как передает замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, Leopard подорвался на противотанковой мине. При этом атака ВСУ была отражена.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не может восполнить потери тяжелой техники ВСУ. По данным Макгрегора, украинская армия потеряла около десяти тысяч бронированных машин.

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