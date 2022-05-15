В СИЗО Херсона обвинили СБУ в организации бунта в изоляторе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

СБУ являлась организатором бунта в следственном изоляторе Херсона, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

По его словам, предполагалось бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе и дискредитации действующей военно-гражданской администрации. Себя Гуряков назвал агентом СБУ, которым он якобы является с 2005 года.

"Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. <...> Куратором является Сипливый Андрей", – сказал Гуряков.

Уточняется, что инцидент произошел 11 мая. В течение 10–15 минут в СИЗО прибыли сотрудники российской военной полиции, после чего бунт удалось подавить.

Ранее сообщалось, что в Херсоне задержали мужчину, планировавшего устроить теракт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По сведениям Минобороны РФ, в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки. Также была найдена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.