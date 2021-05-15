Госдума денонсирует договор по открытому небу 18 мая

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Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая.

"И во вторник мы денонсируем этот договор", – отметил он в ходе программы Соловьев Live на видеохостинге Youtube.

Ранее в Госдуме прокомментировали внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что соединенные Штаты сами выступили инициаторами расторжения Договора по открытому небу, поэтому у России не было иного выхода, кроме как выйти из него.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. О начале процедур по выходу из него российский МИД объявил еще в январе 2021 года.

США вышли из Договора в ноябре 2020 года.