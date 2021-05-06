В США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Фото: depositphotos/borjomi88

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Праге. Среди других вариантов также присутствуют Исландия, Словения и Азербайджан, пишет газета Politico.

При этом бывшие официальные лица США и аналитики не исключат "темную лошадку" в качестве кандидата на место встречи двух президентов.

В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек сообщал, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ – США в Праге.

В 1986 году состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в Рейкьявике.

В исландском МИД отметили, что готовы поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности, однако пока не получали предложений о проведении новой встречи.

Словения была местом первых переговоров Путина и американского лидера Джорджа Буша в 2001 году.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что Вена готова принять саммит глав США и России.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.