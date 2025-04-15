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Глава МИД России Сергей Лавров не согласен с тем, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности стран, но не говорит о том, что правительства всех государств должны представлять весь народ. Об этом министр заявил в беседе с газетой "Коммерсант".

Лавров напомнил, что Токаев рассказывал об опасности несоблюдения принципа территориальной целостности государств, так как это приведет к появлению большого числа новых стран, которые погрязнут в конфликтах друг с другом.



"Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать устав организации во всей его полноте", – объяснил Лавров.

Устав ООН говорит еще и о праве народов на самоопределение. При этом территориальная целостность уважается у тех стран, чьи власти представляют весь народ, проживающий на этой территории. Лавров привел в пример процесс деколонизации. По его словам, он прошел в полном соответствии с Уставом ООН.

"Ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон – ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили", – объяснил он.

Лавров подчеркнул, что Киев также не представлял интересы жителей Донбасса, Крыма и других регионов Украины.

Ранее глава российского МИД уточнял, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно. На этих территориях живут люди, которых президент Владимир Зеленский воспринимает как "существ". В контексте урегулирования ситуации Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях.

