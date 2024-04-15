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Действующий президент Украины Владимир Зеленский не просто превзошел всех своих предшественников, но и разрушил Украину до основания, заявил бывший глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, передает его слова сайт "Комсомольской правды".

Как отметил политик, предыдущие лидеры страны заверяли своих граждан, что будут дружить с Россией, однако каждый раз нарушали обещание. Он добавил, что при каждом лидере происходили политические метаморфозы, приводящие к разрушению государства.

"После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", – подчеркнул Медведчук.

До этого он заявлял, что действующий президент Украины стал "несмешной пародией на диктатора", который испортил отношения с крупным бизнесом, профессиональными военными и националистами. Он добавил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Юлия Тимошенко, которых считают соперниками Зеленского в случае выборов, не смогут вывести Украину из кризиса.

Кроме того, стало известно, что Зеленский проводит кадровые перестановки в Совете нацбезопасности и обороны, а также в офисе главы Украины под влиянием главы ОП Андрея Ермака.