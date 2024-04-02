Зеленский проводит кадровые чистки под влиянием главы ОП Ермака – РИА Новости

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Украинский президент Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в Совете нацбезопасности и обороны, а также в офисе главы Украины под влиянием главы ОП Андрея Ермака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Источник в политических кругах считает, что перестановки среди высших чиновников могут говорить о доверии Зеленского к главе ОП и неприятии критики Ермака.

Как утверждает политолог Константин Бондаренко, Ермак хочет очистить структуру офиса президента Украины от чуждых ему лиц.

"Мы наблюдаем окончательное оформление новой модели управления страной. Главный орган страны – ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского", – заявил политолог Руслан Бортник.

26 марта Зеленский отстранил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ был подписан и размещен на сайте украинского лидера. Вместо Данилова Зеленский назначил на пост секретаря СНБО экс-главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Александра Литвиненко.

До этого СМИ писали, что украинский лидер планирует отправить в отставку главу МИД страны Дмитрия Кулебу. По данным прессы, Зеленский недоволен его дипломатической работой.

