Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

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Украинский президент Владимир Зеленский отстранил от должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Соответствующий указ подписан Зеленским и опубликован на его официальном сайте, пишет РИА Новости.

При этом президент Украины другим указом сразу же назначил на эту должность теперь уже бывшего главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Александра Литвиненко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский планирует отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. По информации источника, украинский президент в целом недоволен его дипломатической службой.

Уточняется, что наиболее вероятным кандидатом на замену действующему главе МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква. В администрации Зеленского он курирует внешнеполитическое направление.

