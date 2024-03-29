Бывшего секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

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Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова назначили послом страны в Молдавии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в своем телеграм-канале.

Во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский отстранил Данилова от ранее занимаемой должности. Соответствующий указ был подписан и размещен на сайте украинского лидера. Вместо Данилова Зеленский назначил на пост секретаря СНБО экс-главу Службы внешней разведки (СВР) Украины Александра Литвиненко.

До этого СМИ писали, что украинский лидер планирует отправить в отставку главу МИД страны Дмитрия Кулебу. По данным прессы, Зеленский недоволен его дипломатической работой.