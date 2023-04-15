01:26Политика
Трамп предрек поражение американской экономике и доллару
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трамп предсказал доллару и американской экономике в целом тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Об этом он заявил во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, трансляция которого велась на YouTube-канале NRA.
По словам Трампа, доллар уничтожается прямо на глазах американских граждан, а Соединенные Штаты в скором времени перестанут быть мировым стандартом.
Бывший американский лидер также указал на неконтролируемую инфляцию в стране, а также на формирование в мире недружественных США союзов. В частности, Трамп упомянул о союзах России и Китая, Саудовской Аравии и Ирана и т.п.
Кроме того, Трамп пообещал не допустить проблем в американском руководстве, если он победит на американских выборах в 2024 году.
Ранее Дональд Трамп заявил, что главы России, Китая и КНДР являются умнейшими политиками. В частности, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина блестящим человеком. Бывший президент указал, что у него с китайским лидером были хорошие отношения.
До этого Трамп сообщил, что США могли бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, если бы не инициированное демократами безосновательное расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году.
Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!