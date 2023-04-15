Трамп предрек поражение американской экономике и доллару

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Экс-президент США Дональд Трамп предсказал доллару и американской экономике в целом тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Об этом он заявил во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, трансляция которого велась на YouTube-канале NRA.

По словам Трампа, доллар уничтожается прямо на глазах американских граждан, а Соединенные Штаты в скором времени перестанут быть мировым стандартом.

Бывший американский лидер также указал на неконтролируемую инфляцию в стране, а также на формирование в мире недружественных США союзов. В частности, Трамп упомянул о союзах России и Китая, Саудовской Аравии и Ирана и т.п.

Кроме того, Трамп пообещал не допустить проблем в американском руководстве, если он победит на американских выборах в 2024 году.

Ранее Дональд Трамп заявил, что главы России, Китая и КНДР являются умнейшими политиками. В частности, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина блестящим человеком. Бывший президент указал, что у него с китайским лидером были хорошие отношения.

До этого Трамп сообщил, что США могли бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, если бы не инициированное демократами безосновательное расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году.

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