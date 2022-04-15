В "Роскосмосе" опровергли информацию о переходе Рогозина в ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В "Роскосмосе" опровергли информацию о переходе главы корпорации Дмитрия Рогозина в ЛДПР, сообщает РИА Новости.
В корпорации отметили, что Рогозин работает над космической программой.
До этого в СМИ появилась информация, что глава "Роскосмоса" может стать лидером ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.
В пресс-службе ЛДПР отмечали, что готовы принять главу корпорации в свои ряды, но нового лидера либерал-демократов выберет съезд.
"Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", – сообщили в партии.
Ранее стало известно, что предприятия "Роскосмоса" приступили к изготовлению опытных образцов ракеты-носителя "Союз-5" для осуществления запусков с российско-казахстанского стартового комплекса "Байтерек". Об этом сообщал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил, что США хотят отключить Россию от GPS
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