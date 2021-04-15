Киев обвинил ФСБ в попытках помешать кораблям в Азовском море

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Украинские военные заявили, что ведомственные катера ФСБ России попытались помешать действиям ВМС Украины в Азовском море.

"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", – говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

Более подробной информации о случившемся в Генштабе не привели.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию прекратить провокации у границ Украины. Он заявлял, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года.

Позднее власти США, Великобритании, Германии, Франции и Италии также призвали Россию к деэскалации по Украине.