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Посол России в Дублине Юрий Филатов заявил, что Ирландия, как и другие страны ЕС, сама вывела себя из процесса урегулирования украинского конфликта.

"Вряд ли можно представить какие-либо минимально позитивные функции для ирландцев или их коллег по ЕС в процессах мирного урегулирования на Украине. Все лозунги "Мы за мир" просто маскировка продолжающейся линии на снабжение военной помощью украинского режима", – приводит слова дипломата ТАСС.

Также посол напомнил про саммит по Украине, который был организован 2 марта в Лондоне премьер-министром Британии Киром Стармером. По словам Филатова, действия британцев и их европейских партнеров являются всего лишь "имитацией процесса". На деле же страны Европы пытаются "создать себе некую нишу в сложившейся обстановке", добавил дипломат.

"В Дублине, да и не только, упорствуют в изначально ошибочной линии по Украине, направленной на взращивание глубоко и рьяно антироссийского режима, которая сейчас провалилась", – заключил российский посол.

Между тем СМИ обратили внимание, что Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в своем заявлении о готовности к прекращению огня на территории Украины.

При этом президент России отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Среди них оказались лидеры основных стран БРИКС – ЮАР, Китая, Индии и Бразилии.