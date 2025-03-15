Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров "Исламского государства" в Ираке

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Сегодня был убит беглый лидер ИГ в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные", – приводит ТАСС сообщение Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что операция проводилась в координации с властями Ирака и Иракского Курдистана.

В начале февраля Трамп отдал военным приказ нанести точечный удар по одному из главарей группировки "Исламское государство" в Сомали. Он добавил, что в результате ударов было ликвидировано много террористов без нанесения вреда гражданским лицам.

Ранее стало известно, что Иордания, Ирак, Ливан и Турция договорились начать совместную с Сирией операцию по борьбе с группировкой "Исламское государство".