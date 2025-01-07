Боец коалиции под началом США погиб в ходе операций против ИГ

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Один боец сил международной коалиции под началом США погиб, еще двое получили ранения в ходе операций против террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

"Один боец коалиции был убит и двое бойцов из двух разных стран получили ранения. Американский персонал не пострадал и американское оборудование не было повреждено", – указано в сообщении.

Операция коалиции против террористов проходила с 30 декабря по 6 января.

В начале декабря прошлого года военные США нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по объектам ИГ. Удары были нанесены с целью не допустить активизации группировки в центральной Сирии на фоне смены власти в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон намерен не допустить повторного появления ИГИЛ в Сирии.