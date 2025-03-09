Соседние с Сирией страны договорились начать совместную операцию по борьбе с ИГ

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Иордания, Ирак, Ливан и Турция договорились начать совместную с Сирией операцию по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы договорились начать совместные усилия и совместную операцию по сотрудничеству и координации в борьбе с ИГ и опасностью, которую она представляет для нашей братской Сирии, для наших стран, для региона и для мира в целом", – цитирует ТАСС министра.

Ранее один боец сил международной коалиции под началом США погиб, еще двое получили ранения в ходе операций против группировки "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии. Американский персонал не пострадал и американское оборудование не было повреждено.

Операция коалиции против террористов проходила с 30 декабря по 6 января.