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Еврокомиссия (ЕК) направит один миллион евро независимым СМИ в Сербии для борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает RT, ссылаясь на документ.

Отмечается, что ЕК уже анонсировала соответствующую программу по поддержке независимых СМИ в Сербии. Согласно тексту документа, глобальная цель конкурса заявок – поддержка организации и ассоциации СМИ в их содействии по осуществлению и мониторингу медиастратегии в стране, которая направлена на укрепление свободы слова и обеспечения качества и плюрализма медиа.

По информации издания, сотрудники ЕК хотят улучшить доступ к качественному контенту, основанному на фактах, и "тем самым бороться с дезинформацией и фейковыми новостями". В европейском ведомстве подчеркнули, что Сербии нужно принять срочные меры для противодействия антиевропейским нарративам, которые распространяются многочисленными изданиями. Также, указывает RT, инициатива будет направлена и на поддержку безопасности журналистов.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов назвал проект "элементом мягкой силы", направленный на создание лояльного настроения среди сербов. По его словам, Сербия является одной из немногих стран, пытающейся выдерживать нейтралитет по теме СВО, выстраивать нормальные конструктивные отношения с Россией и отстаивать свой суверенитет.

"Но мы прекрасно понимаем логику данного действия, исходя из которого, если деньги будут поступать из Соединенных Штатов, Европейской комиссии, то СМИ, которые будут спонсироваться за счет этих траншей, будут лояльны этим организациям", – отметил эксперт.

В заключение он добавил, что формирование СМИ на такой основе – важный элемент изменения внутренней и внешней политики Сербии, которая была бы более лояльна коллективному Западу.

Ранее сербский президент Александр Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политиков из-за украинского конфликта. Он считает, что главная цель таких действий – заставить страну "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

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