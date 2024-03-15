Британия не планирует размещать лазерное оружие на Украине – СМИ

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine Corps via AP

Великобритания не планирует размещать лазерное оружие дальнего действия DragonFire на Украине, поскольку сейчас оно находится на стадии исследования и разработок. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Newsweek.

По данным СМИ, 12 марта Лондон опубликовал кадры испытаний DragonFire. Уточняется, что оружие будут использовать для поражения летающих целей, например БПЛА.

В издании добавили, что Киев заявил о готовности провести тестовые испытания DragonFire на своей территории.

Ранее одно из зарубежных изданий сообщило, что в ходе январских испытаний DragonFire система с разных позиций и расстояний уничтожила приближающиеся беспилотники. Дальность оружия неизвестна, однако в британском Минобороны указали, что вражеский объект замечается в пределах прямой видимости.

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ