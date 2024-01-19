В Минобороны Британии заявили об успешных испытаниях лазерного оружия DragonFire

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Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Как сообщили в Минобороны Соединенного Королевства, они прошли успешно.

"В ходе испытаний на ракетном полигоне Минобороны на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям", – говорится в сообщении.

По информации The Times, в ходе испытаний система с разных позиций и расстояний ликвидировала приближающиеся беспилотники. Дальность DragonFire остается неизвестной, однако в оборонном ведомстве уточнили, что она способна заметить объект в пределах прямой видимости.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс обратил внимание, что стоимость одного выстрела системы составляет менее 10 фунтов (около 1 123 рублей). Однако за 10 секунд работы выделяется количество пепла аналогичное часовому функционированию обогревателя.

До этого в Минобороны Великобритании заявили о планах поставить Украине два минных тральщика типа Sandown. Подобным образом, сообщали в ведомстве, страна сможет повысить безопасность в Черном море.

