Полковник ВС Великобритании допустил ввод войск НАТО на Украину

Фото: ТАСС/AP/Sergei Grits

НАТО может ввести свои войска на Украину в случае провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом сообщил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Как он утверждает, если ВСУ продолжат терпеть неудачи в боевых действиях, то НАТО может "вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет". При этом эксперт подчеркнул, что страны Запада помогли Украине всем, кроме ввода собственных войск.

В связи с этим полковник предположил, что НАТО может вынужденно пересмотреть свою концепцию в случае последующих успехов России на передовой.

Ранее находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что страны, которые входят в состав НАТО, могут отправить своих военных на Украину. По его словам, европейские страны уже проводят учения на территории США.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. Кроме того, он уточнил, что вступление Украины в Альянс неприемлемо для Москвы на любом историческом промежутке. По его словам, втягивание страны в НАТО было одной из целей западных стран.



Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме