Захарова прокомментировала требование Румынии вернуть золото из РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Румынии вернуть вывезенное в XX веке в Россию в румынское золото.

Дипломат напомнила, что однажды РФ уже передала Бухаресту значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило этой стране 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. При этом менее чем через 6 лет Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР.

"Зато почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила Бухаресту еще в 1949 году. Несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По тем временам эти репарации составляли 300 миллионов долларов, что в переводе на сегодняшние деньги получается около 4 миллиардов долларов, отметила она.

Дипломат добавила, что все румынские долги перед РФ и СССР – около 1365–1665 тонн золота – в 20–25 раз превышают стоимость почти всего румынского золотого запаса, который был отправлен в Россию в прошлом веке. Помимо этого, российская сторона вернула почти все румынское золото и прочие ценности во время развития советско-румынских отношений.

В 2012 году, напомнила Захарова, министерство иностранных дел РФ уже высказывалось на данную тему.

"Мы считаем, что попытки ворошить прошлое в современных условиях контрпродуктивны и способны лишь возбуждать ненужные эмоции, отвлекать внимание от решения действительно актуальных конкретных вопросов двустороннего сотрудничества", – приводит дипломат заявление ведомства.

На сегодняшний же день Бухарест начинает раскачивать ситуацию в соседней Молдавии вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с соседями, отметила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал требование Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах румынского золота и исторических архивов.

Отмечалось, что данный вопрос планируют поднять тогда, когда "региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами".