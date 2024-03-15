В Пентагоне заявили, что на Украине нет военных США, обслуживающих ЗРК Patriot

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На территории Украины нет американских военных и прочих специалистов, которые бы эксплуатировали зенитные ракетные комплексы Patriot и другую военную технику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона.

В оборонном ведомстве США заявили, что в прошлом году Киев направил своих военнослужащих в Штаты для прохождения обучения по системам Patriot.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предположил, что в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР могли погибнуть американские солдаты.

По словам парламентария, хотя в США и умалчивают этот факт, но данный вид ЗРК очень сложен в использовании, в связи с чем для его обслуживания на Украину могли негласно отправить американских военных специалистов.

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