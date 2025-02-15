Медведчук: Трампу еще предстоит осознать, на каких условиях возможен мир на Украине

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Президенту США Дональду Трампу и его администрации только предстоит понять, на каких условиях возможно завершение украинского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Главным остается то, на каких условиях возможен мир. <...> Россия будет исходить из интересов национальной безопасности, а для этого должны быть достигнуты гарантии такой безопасности", – подчеркнул Медведчук.

По его словам, для достижения мира на Украине важно "разоружить боевые отряды нацистов, ликвидировать вооружения, технику, поставленную коллективным Западом для борьбы с Россией". Достичь этого, по мнению главы движения "Другая Украина", возможно лишь при контроле ВС РФ территорий, находящихся под киевским режимом.

"Понимает ли это Трамп и его команда? Вряд ли. Хочется верить, что это может произойти, но быть уверенным в этом нельзя", – заключил Медведчук.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что для начала переговоров по Украине уступки от России не требуются. При этом важной частью таких переговоров должен быть реализм, которого раньше не хватало, добавил министр. В качестве примера необходимого реализма он назвал понимание того, что Украина не вернется к границам 2014 года.