Подоляк признал наличие родственников в РФ, но отверг их связь с ФСБ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что у него есть родственники в России, однако они не имеют отношения к ФСБ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Подоляка.

Таким образом он прокомментировал слухи о том, что его брат, проживающий в Москве, работает в Федеральной службе безопасности РФ.

Подоляк отметил, что у многих украинцев есть родственники в России, но не факт, что они с ними общаются. Он также добавил, что не должен нести ответственность за других людей.

Ранее Михаил Подоляк рассказал о негативном осадке, который остался после того, как наступательные действия Киева провалились. Он указал на необходимость изменить тактику украинской армии. Однако, по его мнению, изменения должны учитывать количество оружия, которым располагают войска.

До этого польский журналист Адам Смех назвал бредом сумасшедшего выдвинутые Подоляком условия для переговоров России и Украины. В частности, тот заявлял, что украинская сторона хотела бы поднять вопрос российского ядерного арсенала. Кроме того, он предложил разграничить демилитаризованные зоны, которые находятся на территории РФ.