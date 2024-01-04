Путин разрешил некоторым категориям украинцев получить гражданство РФ

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Граждане Украины и лица без гражданства, которые родились и проживали в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, смогут получит российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что граждане Крыма или Севастополя могут также предъявить документы, подтверждающий право на пребывание в России или участие в госпрограмме по помощи в добровольном переселении в РФ.

Кроме того, в документе сказано, что получить российское гражданство могут депортированные с Крымской АССР граждане или их родственники.

При этом подать заявление о приеме в гражданство РФ могут жители Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие ранее гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети.

В октябре кабмин РФ ввел временный порядок въезда для украинцев, прибывающих в Россию. Им будут доступны только два пропускных пункта. Свое решение правительство объяснило обеспечением безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.



Новые правила въезда граждан Украины в Россию вступили в силу с 16 октября