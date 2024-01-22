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Выдвинутые советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком условия для переговоров России и Украины представляют собой бред сумасшедшего. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова польского журналиста Адама Смеха.

Говоря о предположительных переговорах, Подоляк заявил, что украинская сторона хотела бы поднять вопрос российского ядерного арсенала. Кроме того, он предложил разграничить демилитаризованные зоны, которые находятся на территории РФ.

По словам Смеха, такие рассуждения со стороны главы офиса украинского лидера являются нереалистичными.

"Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима", – отметил журналист.

Ранее в прессе сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в результате своего отказа от переговоров с Москвой потерял все шансы на финансирование Киева со стороны Запада. По данным СМИ, западные финансисты хотели бы передавать деньги Украине лишь в том случае, если там будут прекращены боевые действия. На экономическом форуме в Давосе Зеленский еще больше усугубил ситуацию для Киева.

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