В МИД РФ выступили против выхода России из Всемирной торговой организации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В МИД РФ не оценили идею депутатов Госдумы по выходу России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов", – говорится в сообщении.

Подобным образом в ведомстве объяснили слова замглавы МИД Олега Сыротомолова, который добавил, что решение о выходе РФ из ВТО еще не принято.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на несоблюдение странами Запада принципов ВТО. По его словам, западных политиков не то что не интересует качество жизни рядовых граждан Европы, они "выбросили на помойку" принципы организации и не стали учитывать последствия вводимых антироссийских санкций.



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