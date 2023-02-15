Пригожин признал создание "фабрики троллей"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что также создал и долгое время руководил "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Я никогда не был просто финансистом ''Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время", – сказал Пригожин, отвечая на соответствующий вопрос Der Spiegel.

Он пояснил, что основал "фабрику троллей", чтобы защитить информационное пространство РФ от "хамской агрессивной" антироссийской пропаганды Запада. Также бизнесмен признал, что предоставил рабочее помещение блогерам из проекта "Киберфронта Z", который называют "новой армией троллей". По словам Пригожина, изначально он предложил им финансовую помощь, однако они отказались.

"Но так как у меня имеется свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им в качестве штаб-квартиры", – рассказал он.

По информации Der Spiegel, члены "Киберфронта Z" встречаются в баре, который принадлежит Пригожину.

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что в 2014 году создал группу, которая в дальнейшем получила название ЧВК "Вагнер". По его словам, цель организации группы заключалась в поисках людей, готовых защитить русских.

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