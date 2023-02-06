Пригожин объяснил, почему суд отказался признать его основателем ЧВК "Вагнер"

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение Пресненского суда Москвы об отказе рассматривать его иск к бывшему главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Комментарий предпринимателя был размещен в телеграм-канале его пресс-службы.

"Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу", – отметил Пригожин.

При этом предприниматель высказал сочувствие по отношению к Алексею Венедиктову, который ранее заявил, что Пригожин является основателем "Вагнера" и получил отказ суда в признании его слов действительными. По словам Пригожина, Венедиктову пришлось "отдуваться за всех разбежавшихся".

До этого Пригожин признался, что в 2014 году создал группу, которая в дальнейшем получила название ЧВК "Вагнер". Группа "Вагнер" появилась 1 мая 2014 года. По словам Пригожина, цель организации группы заключалась в поисках людей, готовых защитить русских.



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