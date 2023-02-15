Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом

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В Норвегии отвергли обвинения России в том, что норвежские специалисты причастны к подготовке "документальной основы" для украинской провокации о радиации в Киевской области передает РИА Новости.

"Мы не признаем обвинений и не хотим гадать, почему они выдвигаются", – заявил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности королевства Ингар Амундсен.

Эксперт заявил, что в ведомстве "озадачены" российскими обвинениями.

Накануне Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что Киев готовит провокацию при поддержке США, в связи с которой планируется обвинить Россию в причастности к масштабному радиоактивному заражению украинской территории.

Кроме того, украинская сторона хочет обвинить российских военнослужащих в "хищении" радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, которое в том числе якобы привело к облучению населению "временно оккупированных территорий".



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