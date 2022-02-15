Аналитик объяснил фейковые новости о дате и времени "вторжения" РФ на Украину

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин дал комментарий по поводу сведений британских СМИ о точной дате "вторжения" РФ на Украину. Об этом сообщает RT.

По словам Литовкина, цель таких ложных сообщений – поймать хайп.

"Хотя всем сказали, что нападать на Украину мы не собираемся. Весь мир оказывается оболванен западной пропагандой, информационной войной, которую ведет Запад против России", – объяснил Литовкин.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что отсутствие "нападения" Запад будет интерпретировать как свою победу.

"Если бы мы (западные СМИ и политики. – Прим. ред.) не предупреждали, то Россия бы обязательно напала". Или скажут, что погода изменилась... Мало ли какие причины придумают, чтобы оправдать свое вранье. Оно перетекает из одного издания в другое. И понятно, что оно кем-то регулируется", – отметил Литовкин.

Ранее издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия планирует вторгнуться на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.

В Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.

