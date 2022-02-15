Захарова пошутила по поводу массового отъезда украинских депутатов из страны

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила над массовым отъездом украинских парламентариев из страны. Ироничный пост она опубликовала в своем телеграм-канале.

Захарова выложила в соцсеть снимок табло из Рады, на котором написано, что в настоящее время в зале есть 216 депутатов. Между тем всего в Раде 450 мандатов, из которых на данный момент, согласно официальному сайту украинского парламента, заняты 423.

"Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой – что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", – написала Захарова.

Информация о том, что украинские олигархи и бизнесмены начали покидать страну чартерными рейсами, появилась ранее. По данным СМИ, за прошедшие сутки из Украины вылетели в том числе самолеты с Ринатом Ахметовым и Борисом Колесниковым.

Позже в обращении к народу украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. По словам главы государства, он никакими способами не может оказать влияние на бизнесменов, но считает, что им также не нужно было уезжать из страны.