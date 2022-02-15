Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, в котором объявил 16 февраля Днем единения страны. Указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание", – объясняется в документе смысл новой даты.
Согласно указу, 16 февраля во всех населенных пунктах следует поднять национальный флаг, а в 10:00 по местному времени исполнить гимн.
Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях будут проведены имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Указ предполагает создание системы территориальной обороны, а также обеспечение мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению. С 1 марта 2022 года правительство должно повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ, погранслужбы и нацгвардии.
Документ также предполагает создание единой информационной платформы "UАразом". Она будет призвана сообщать населению о реальном состоянии ситуации по безопасности.
Сам Зеленский в телеграм-канале выложил видеообращение, в котором напомнил о материалах американских СМИ, указывавших дату вторжения России в Украину.
"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. <...> В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал президент.
Ранее Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис.
До этого Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.
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