Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

00:22

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, в котором объявил 16 февраля Днем единения страны. Указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание", – объясняется в документе смысл новой даты.

Согласно указу, 16 февраля во всех населенных пунктах следует поднять национальный флаг, а в 10:00 по местному времени исполнить гимн.

Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях будут проведены имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Указ предполагает создание системы территориальной обороны, а также обеспечение мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению. С 1 марта 2022 года правительство должно повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ, погранслужбы и нацгвардии.

Документ также предполагает создание единой информационной платформы "UАразом". Она будет призвана сообщать населению о реальном состоянии ситуации по безопасности.

Сам Зеленский в телеграм-канале выложил видеообращение, в котором напомнил о материалах американских СМИ, указывавших дату вторжения России в Украину.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. <...> В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал президент.

Ранее Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис.

До этого Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует ‎вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.

Действия США по Украине являются пропагандой войны – Захарова

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать