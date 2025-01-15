Reuters: советники Трампа планируют создать на Украине демилитаризованную зону

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Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа выступают за создание на Украине демилитаризованной зоны, сообщает агентство Reuters.

При этом они считают, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска, говорится в материале издания.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.