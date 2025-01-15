ГД приняла в I чтении проект о введении "периода охлаждения" по потребкредитам

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного "периода охлаждения" в промежутке между оформлением и получением потребительского кредита.

В случае полного принятия документа российские банки смогут выдать заемщику от 50 до 200 тысяч рублей в кредит лишь спустя четыре часа. При этом срок ожидания выдачи займов на более крупные суммы будет равен двум дням.

В качестве инициатора законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов, которую возглавил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Целью введения предусмотренных документом правил является защита граждан от финансового мошенничества.

Идею об ограничении выдачи кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения озвучил Владимир Путин. По словам главы государства, на ситуацию в сфере выдачи подобных займов необходимо обратить особое внимание и дисциплинировать ее.