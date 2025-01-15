15 января, 13:39Политика
Генсек НАТО Рютте призвал страны Альянса готовиться к войне для ее предотвращения
Фото: 123RF/martinbertrand
НАТО необходимо готовиться к войне, чтобы быть способным ее предотвратить, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на заседании Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Об этом сообщает RT.
Генсек НАТО отметил, что сейчас организации важно переключиться на военное мышление, то есть начать укреплять оборону Альянса еще больше, в том числе через увеличение расходов на оборонное производство.
Ранее Рютте заявил, что жителям европейских государств через 4–5 лет придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию, если они не выделят больше денег на оборону, чем нынешние 2% ВВП.
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