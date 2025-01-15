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15 января, 13:39

Политика

Генсек НАТО Рютте призвал страны Альянса готовиться к войне для ее предотвращения

Фото: 123RF/martinbertrand

НАТО необходимо готовиться к войне, чтобы быть способным ее предотвратить, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на заседании Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Об этом сообщает RT.

Генсек НАТО отметил, что сейчас организации важно переключиться на военное мышление, то есть начать укреплять оборону Альянса еще больше, в том числе через увеличение расходов на оборонное производство.

Ранее Рютте заявил, что жителям европейских государств через 4–5 лет придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию, если они не выделят больше денег на оборону, чем нынешние 2% ВВП.

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