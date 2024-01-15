Турция отменила участие в саммите в Давосе из-за позиции по войне в Газе – СМИ

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попросил местных чиновников не принимать участие в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, министр финансов Турции Мехмет Шимшек собирался посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, но Эрдоган его остановил, уточняет издание.

В СМИ подчеркнули, что подобное решение президента Турции может усложнить попытки Анкары взаимодействовать с мировыми инвесторами. Агентство напомнило, что ранее Эрдоган уже использовал Давос для отражения своей политической позиции по конфликту Израиля и Палестины.

В 2009 году турецкий президент резко раскритиковал на тот момент израильского главу Шимона Переса из-за операции страны в Газе и покинул площадку форума. Эрдоган пообещал больше никогда не участвовать в нем. Президент Турции сдерживает свое обещание, но турецкие чиновники спустя несколько лет все же стали посещать ВЭФ.

Ранее Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Также турецкий лидер заявлял, что его страна объявит Израиль военным преступником. По его мнению, это государство является оккупантом, тогда как ХАМАС, по словам Эрдогана, не является террористической организацией, так как ее выбрали жители Газы.

Позднее турецкий президент несколько раз называл Израиль террористическим государством. По словам главы МИД Хакана Фидана, Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого требуется одновременное решение нескольких стран для достижения должного эффекта.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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