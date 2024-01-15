В ГД внесли проект заявления в связи с инициативой демонтажа памятника "Алеша" в Пловдиве

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В Госдуму внесли проект заявления в связи с обсуждением в Пловдиве вопроса о переносе памятника "Алеша". Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты.

Уточняется, что юридическая комиссия горсовета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" о переносе памятника советскому солдату и запросила от мэрии официальное заключение о стоимости.

Ранее депутаты Пловдива предложили демонтировать и перенести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" до конца 2024 года.

В число инициаторов входят муниципальные советники города – Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария".

По проекту депутатов, "Алешу" могут убрать в Музей коммунистического искусства. Однако в местном издании "24 часа" скептически отнеслись к перспективе данной инициативы. В статье написали, что судьба памятника не стоит на повестке дня и не является актуальным вопросом.



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