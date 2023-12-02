Применение избирательного похода к защите культурного наследия недопустимо – дипломат РФ

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Россия заявляет о недопустимости применения избирательного подхода к культурному наследию, выражая возмущение варварским уничтожением памятников и захоронений советской эпохи странах Прибалтики. Об этом сообщил советник постоянного представительства РФ в Женеве Ярослав Еремин в своем выступлении в штаб-квартире ООН.

Как отметил Еремин, вопрос о защите культурных памятников и святынь не должен зависеть от их национальной и религиозной принадлежности.

"Всемирное наследие значимо для всего человечества и в силу этого не может иметь политической окраски", – приводит слова Еремина ТАСС.

Дипломат отметил, что в современном мире наблюдается множество возмутительных примеров крайне избирательного подхода к защите культурного наследия.

"Так, в некоторых европейских странах, в частности Латвии, Литве, Эстонии, идет целенаправленное, поистине варварское уничтожение памятников и захоронений советским воинам", – подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Украины постановило изъять из госреестра охраняемых объектов памятник Александру Пушкину и могилу советского полководца Николая Ватутина в Киеве. Их снесут в рамках закона о декоммунизации, сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.