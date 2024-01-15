Комиссия ГД выявила факты препятствования иноагентами проведению выборов президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне зафиксировала многочисленные факты препятствования иноагентами проведению президентских выборов в России. Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарев.

Депутат объяснил, что выявлены попытки повлиять на мнение россиян через распространение ложной информации, а также методических и агитационных материалов. Граждан призывают объединяться в протестные группы и выходить на незаконные акции, отметил Пискарев.

"Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иноагентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс <…> направлены комиссией для принятия мер реагирования в Генпрокуратуру и Минюст России", – сообщается в телеграм-канале комиссии.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что комиссия по защите суверенитета страны будет отслеживать все попытки вмешательств в процедуру президентских выборов. Кроме того, она заявила, что подобные факты будут обнародовать.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что США хотят усилить взаимодействие с россиянами, которые являются выпускниками американских программ по обмену, для вмешательства в выборы президента РФ.

По его словам, в скором времени они также начнут привлекать к этому и воспитанников американских детских садов и школ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня