Пушков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Путиным и Байденом

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Сенатор Алексей Пушков оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушков выразил мнение, что переговоры в подобном формате нужны лишь украинскому лидеру. Он подчеркнул, что в сложившейся обстановке желания одного Зеленского недостаточно.

"Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит", – написал российский сенатор.

Пушков также заявил, что подобная инициатива Зеленского является новой неудачной попыткой самопиара президента Украины.

"Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток", – подытожил член Совфеда РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал предложений о трехстороннем саммите Россия – США – Украина.

До этого Песков сообщал, что планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Представителю Кремля задали вопрос, появилась ли ясность в вопросе организации нового разговора лидеров после проведения переговоров России с США в Женеве.